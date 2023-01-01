Классика русского рассказа № 2. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Во второй аудиосборник «Классика русского рассказа» вошли лучшие произведения русской классической литературы, которые по достоинству оценят не только поклонники творчества русских писателей, но и учащиеся школ и гимназий… Николай Гоголь «Портрет» Антон Чехов «Крыжовник» Антон Чехов «Душечка» Иван Бунин «Господин из Сан-Франциско» Александр Куприн «Тапер» Аркадий Аверченко «Смерть девушки у изгороди» Михаил Булгаков «Похождения молодого Чичикова» Александр Аросев «Молодой мичман» Иван Евдокимов «Черт рогатый» ©



Классика русского рассказа № 2 слушать на видеосервисе Wink.