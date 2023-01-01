WinkАудиокнигиКлассика русского рассказа № 2. Сборник
Классика русского рассказа № 2. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика355 мин12+
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Сюжет
Во второй аудиосборник «Классика русского рассказа» вошли лучшие произведения русской классической литературы, которые по достоинству оценят не только поклонники творчества русских писателей, но и учащиеся школ и гимназий… Николай Гоголь «Портрет» Антон Чехов «Крыжовник» Антон Чехов «Душечка» Иван Бунин «Господин из Сан-Франциско» Александр Куприн «Тапер» Аркадий Аверченко «Смерть девушки у изгороди» Михаил Булгаков «Похождения молодого Чичикова» Александр Аросев «Молодой мичман» Иван Евдокимов «Черт рогатый» ©
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