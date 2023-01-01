Классика русского рассказа № 17. Сборник
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Классика русского рассказа № 17. Сборник

Классика русского рассказа № 17. Сборник (книга, 2018) слушать онлайн

2018, Аудиокнига
Классика12+

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Сюжет

В очередном аудио альманахе «Классика русского рассказа № 17» вас ждут аудиоверсии следующих произведений популярных российских писателей: И.С. Тургенев «Бежин луг» М.Е. Салтыков-Щедрин «Орел-меценат» А.П. Чехов «Из дневника помощника бухгалтера» Марк Басанин «Новое» А.И. Куприн «Ю-ю» Е.И. Замятин «Видение» Е.И. Замятин «Русь» С.В. Диковский «Конец Саго-Мару» Старый Курц «Цыганка»

Классика русского рассказа № 17 слушать на видеосервисе Wink.

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