WinkАудиокнигиКлассика русского рассказа № 17. Сборник
Классика русского рассказа № 17. Сборник (книга, 2018) слушать онлайн
2018, Аудиокнига
Классика12+
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Сюжет
В очередном аудио альманахе «Классика русского рассказа № 17» вас ждут аудиоверсии следующих произведений популярных российских писателей: И.С. Тургенев «Бежин луг» М.Е. Салтыков-Щедрин «Орел-меценат» А.П. Чехов «Из дневника помощника бухгалтера» Марк Басанин «Новое» А.И. Куприн «Ю-ю» Е.И. Зам�ятин «Видение» Е.И. Замятин «Русь» С.В. Диковский «Конец Саго-Мару» Старый Курц «Цыганка»
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