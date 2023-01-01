Классика русского рассказа № 15. Сборник (книга, 2016) слушать онлайн

Сюжет

В очередном выпуске аудиоальманаха Классика русского рассказа вас ждут аудиоверсии следующих произведений русских писателей. Н. Лесков «Язвительный» М. Вовчок «Козачка» Г. Успенский «Власть земли» С. Степняк-Кравчинский «Сказка о копейке» В. Короленко «Река играет» И. Франко «Лесихина семь�я» М. Коцюбинский «Лошади не виноваты» М. Горький «Гривенник» И. Бунин «Кавказ» А. Грин «Остров»



Классика русского рассказа № 15 слушать на видеосервисе Wink.