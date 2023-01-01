Классика русского детективного рассказа № 6. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Имена Шерлока Холмса, Эркюля Пуаро и Ниро Вульфа известны всем поклонникам детективного жанра. О преступлениях, расследованных этими пусть и вымышленными, но от этого не менее знаменитыми сыщиками, пишут бестселлеры и снимают сериалы. Ну а как же обстоит дело с нашими, родными, отечественными мастерами дедукции? Как часто и совсем незаслуженно мы забываем их, а ведь в нашей литературе есть не менее интересные и заслуженные таланты в области криминальных расследований. Рассказ о некоторых из них ждет вас в этой аудиокниге.



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