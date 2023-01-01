Классика русского детективного рассказа № 5. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Леденящие кровь истории, запутанные расследования, бесконечные погони и поиски преступников. Все это ждет вас в новом аудиосборнике «Классика русского детективного рассказа № 5», представленного лучшими образцами русской детективной прозы. Матвей Комаров «История мошенника Ваньки Каина» Илья Селиванов «Обыкновенный случай» Иван Путилин «Человек-сатана» Николай Гейнце «Братоубийца» Аркадий Кошко «Жертвы Пинкертона» Петр Орловец «Сокровища тайги» Роман Добрый «Похитители невест» Виктор Ирецкий «Американец» Михаил Зуев-Ордынец «Украденный Рембрандт»



Классика русского детективного рассказа № 5 слушать на видеосервисе Wink.