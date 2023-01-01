Классика русского детективного рассказа № 4. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В четвертом выпуске сборника Классика русского детективного рассказа вас ждут аудиоверсии следующих произведений: А.Н. Цеханович «Тайна угрюмого дома» С.Я. Стечкин «Конец Шерлока Холмса» С.Я. Соломин «Убийца» А.И. Куприн «Штаб-капитан Рыбников» П. Орловец «Громила-любитель» Р. Добрый «Гроб с двойным дном» А.Н. Толстой «Прекрасная дама» И.Г. Гольдберг «Гроб полковника Недочетова» А.В. Козачинский «Фоня» М. Росляков «Клад на коровьем кладбище» П. Никитин «Страшный душитель»



Классика русского детективного рассказа № 4 слушать на видеосервисе Wink.