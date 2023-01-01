Классика русского детективного рассказа № 2. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Первыми произведениями детективного жанра по праву считаются рассказы Эдгара По, но элементы детектива использовались многими авторами и ранее. Например, в романе Уильяма Годвина «Приключения Калеба Вильямса» один из центральных героев – сыщик-любитель. Большое влияние на развитие детективной литературы также оказали «Записки» Э. Видока. Однако именно Эдгар По создал, первого Великого Сыщика – сыщика-любителя Дюпена из рассказа «Убийство на улице Морг». Дюпен впоследствии породил Шерлока Холмса, патера Брауна и Лекока. Русские писатели так же не остались в стороне от столь популярного у их западных коллег детективного жанра. И вы можете легко убедиться в этом, прослушав аудиоверсии захватывающих детективных рассказов, представленных в этом сборнике. ©



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