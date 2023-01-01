Клан наставников. Короткий жизненный совет от лучших в мире. Тимоти Феррис. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Представьте, что прямо сейчас у вас есть возможность узнать ответы на самые важные жизненные вопросы — о привычках, отношениях, карьере, будущем…

Представьте, что эти ответы даны умными, талантливыми и успешными людьми, которых знает весь мир. Среди них Рэй Далио, Юваль Харари и Дэви�д Линч (без совы) и еще десятки знаменитостей: писателей, инвесторов, спортсменов...

И все они хорошо подумали, прежде чем отвечать на вопросы.

Да, прямо сейчас у вас в самом деле есть такая возможность. Она стала реальностью благодаря Тиму Феррису, его очень широкому кругу общения и страсти задавать проницательные вопросы. Ответы составили толстый том (до сих пор не переведенный на русский язык). А мы выбрали из него самое важное.



Клан наставников слушать на видеосервисе Wink.