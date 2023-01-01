Клан Когтей. Ян Бадевский (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Клан Когтей – фантастический роман Яна Бадевского, вторая книга цикла «Корректировщик», жанр боевая фантастика, бояръаниме. Потомственный волхв Ярослав, перенесенный в тело семнадцатилетнего подростка, вступает на темный путь корректировщика. Надо многому научиться, собрать команду едино�мышленников и выяснить, что случилось с Кланом Когтей. А еще – ускользнуть от сотрудников Тайного приказа и адептов Церкви Равновесия. Враги станут еще сильнее. Схватки – безжалостнее.



Клан Когтей слушать на видеосервисе Wink.