Клан Когтей. Ян Бадевский
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Клан Когтей. Ян Бадевский

Клан Когтей. Ян Бадевский (книга, 2022) слушать онлайн

2022, Аудиокнига
Фантастика16+

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Сюжет

Клан Когтей – фантастический роман Яна Бадевского, вторая книга цикла «Корректировщик», жанр боевая фантастика, бояръаниме. Потомственный волхв Ярослав, перенесенный в тело семнадцатилетнего подростка, вступает на темный путь корректировщика. Надо многому научиться, собрать команду единомышленников и выяснить, что случилось с Кланом Когтей. А еще – ускользнуть от сотрудников Тайного приказа и адептов Церкви Равновесия. Враги станут еще сильнее. Схватки – безжалостнее.

Клан Когтей слушать на видеосервисе Wink.

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