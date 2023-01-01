Клан «Дятлов». Павел Михайлович Пуничев (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Клан «Дятлов» – фантастический роман Павла Пуничева, шестая книга цикла «Клан „Дятлов“», жанр ЛитРПГ, юмористическое фэнтези. Легендарный клан «Дятлов» и его безбашенный кланлид возвращаются на просторы Волшебного Мира. Их ждут новые квесты и приключения, и, возможно, между делом, им придется еще пару раз спасти этот мир.



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