Клан «Дятлов». Павел Михайлович Пуничев
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Клан «Дятлов». Павел Михайлович Пуничев

Клан «Дятлов». Павел Михайлович Пуничев (книга, 2022) слушать онлайн

2022, Аудиокнига
Фэнтези497 мин18+
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Сюжет

Клан «Дятлов» – фантастический роман Павла Пуничева, шестая книга цикла «Клан „Дятлов“», жанр ЛитРПГ, юмористическое фэнтези. Легендарный клан «Дятлов» и его безбашенный кланлид возвращаются на просторы Волшебного Мира. Их ждут новые квесты и приключения, и, возможно, между делом, им придется еще пару раз спасти этот мир.

Клан «Дятлов» слушать на видеосервисе Wink.

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Фэнтези

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