WinkАудиокнигиКлан «Дятлов». Павел Михайлович Пуничев
Клан «Дятлов». Павел Михайлович Пуничев (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Фэнтези497 мин18+
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Сюжет
Клан «Дятлов» – фантастический роман Павла Пуничева, шестая книга цикла «Клан „Дятлов“», жанр ЛитРПГ, юмористическое фэнтези. Легендарный клан «Дятлов» и его безбашенный кланлид возвращаются на просторы Волшебного Мира. Их ждут новые квесты и приключения, и, возможно, между делом, им придется еще пару раз спасти этот мир.
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