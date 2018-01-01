Кладбище Грин-Вуд (Нью-Йорк). Борис Акунин,Григорий Чхартишвили (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга очерков и новелл в стиле детективного триллера «Кладбищенские истории» составлена из шести самостоятельных глав, каждая из которых посвящена одному из известнейших и загадочнейших кладбищ мира. Глава про Кладбище Грин-Вуд подразделяется на два разнородных по стилю и жанру фрагмента: документальный очерк-эссе, чьим автором следует считать Григория Чхартишвили, и беллетристическую детективную новеллу, написанную «рукой» Бориса Акунина. Таким образом, книга представляет собою как бы плод коллективного творчества, равноправного соавторства двух писателей – реального и выдуманного. Очерк Григория Чхартишвили «Are you ok, или Оптимистичная смерть» – писатель размышляет о мироощущении американцев, которые изначально устраивали на данном погосте пикники, в том числе и на купленных для себя участках. Рассказ Бориса Акунина «Unless» – преуспевающий нью-йоркский адвокат русского происхождения встречает на кладбище загадочную женщину, которая предлагает ему зловещую игру в обмен на еe поцелуи. Исполняют: Григорий Чхартишвили, Александр Филиппенко © Б. Акунин ©



Кладбище Грин-Вуд (Нью-Йорк) слушать на видеосервисе Wink.