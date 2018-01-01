Кицунэ. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет новую аудиокнигу известнейшего российского писателя Андрея Белянина – « Кицунэ». Книга прочитана популярным артистом (более 26 ролей в фильмах) и известным актером дубляжа Александром Хошабаевым. Кицунэ – это лиса-оборотень из Японии. Отличается красотой, хозяйственностью и чистоплотностью, умеет петь, танцевать, готовить, наводить порядок в квартире, читать стихи, нравится маме. В остальное время – машет самурайским мечом, убивает нечисть, калечит местный криминал, строит бесов, питается чаем или чeрными сердцами злых людей. В целом просто ми-ми-ми! P.S. Ровно до тех пор, пока она не поселилась в вашем доме… На счету Александра Хошабаева дублирование в более, чем 70 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Чужой: Завет» (2017) , «Человек-паук: Возвращение домой» (2017), «Кредо убийцы» (2016), «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» (2016), «Довлатов» 2016 и многих других. ©



Кицунэ слушать на видеосервисе Wink.