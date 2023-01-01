Китайский язык за 12 дней. Самоучитель для повседневного общения. Коллектив авторов
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Аудиокниги
Китайский язык за 12 дней. Самоучитель для повседневного общения. Коллектив авторов

Китайский язык за 12 дней. Самоучитель для повседневного общения. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Иностранные языки109 мин12+
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Сюжет

Вы собираетесь в деловую поездку или на отдых в Поднебесную? У вас нет времени изучать китайский язык, но вы много времени проводите за рулем? Мы предлагаем вам аудиокурс, который позволит за короткий срок освоить самые необходимые и часто употребляемые выражения и фразы китайского языка, используемые в повседневной обстановке. Выучив эти обороты, вы сможете познакомиться и начать общение с китайскоговорящими собеседниками, будете поняты в большинстве насущных ситуаций, а, главное, почувствуете себя уверенней в незнакомой обстановке. Курс прочитан носителем языка. Каждый раздел содержит фразы и выражения на определенную тему и их параллельный перевод на русский язык. Для закрепления и активации материала предлагается обратный перевод с русского на китайский. Полный список фраз и выражений курса в иероглифической и транскрипционной записи (латинской и русской) с переводом на русский язык представлен в архиве Text.zip.

Китайский язык за 12 дней слушать на видеосервисе Wink.

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