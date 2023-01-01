Китайский язык за 12 дней. Самоучитель для повседневного общения. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы собираетесь в деловую поездку или на отдых в Поднебесную? У вас нет времени изучать китайский язык, но вы много времени проводите за рулем? Мы предлагаем вам аудиокурс, который позволит за короткий срок освоить самые необходимые и часто употребляемые выражения и фразы китайского языка, используемые в повседневной обстановке. Выучив эти обороты, вы сможете познакомиться и начать общение с китайскоговорящими собеседниками, будете поняты в большинстве насущных ситуаций, а, главное, почувствуете себя уверенней в незнакомой обстановке. Курс прочитан носителем языка. Каждый раздел содержит фразы и выражения на определенную тему и их параллельный перевод на русский язык. Для закрепления и активации материала предлагается обратный перевод с русского на китайский. Полный список фраз и выражений курса в иероглифической и транскрипционной записи (латинской и русской) с переводом на русский язык представлен в архиве Text.zip.



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