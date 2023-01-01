Китайский язык в диалогах. Спорт. Лю Юаньмань (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Данный аудиокурс является пособием по разговорному китайскому языку. В него включены необходимые для свободного общения темы. Аудиокурс содержит 20 уроков, каждый из которых включает 6 типовых фраз, 2-3 интересных ситуативных диалога, слова и выражения, касающиеся данного урока, и страноведческий материал.



Китайский язык в диалогах слушать на видеосервисе Wink.