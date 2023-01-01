WinkАудиокнигиКитайский язык в диалогах. Спорт. Лю Юаньмань
Китайский язык в диалогах. Спорт. Лю Юаньмань (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки69 мин16+
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Сюжет
Данный аудиокурс является пособием по разговорному китайскому языку. В него включены необходимые для свободного общения темы. Аудиокурс содержит 20 уроков, каждый из которых включает 6 типовых фраз, 2-3 интересных ситуативных диалога, слова и выражения, касающиеся данного урока, и страноведческий материал.
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