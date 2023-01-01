Китайский язык в диалогах. Основной курс. Лю Юаньмань (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Данный курс поможет в овладении разговорным китайским языком на базовом уровне и даст возможность свободно изъясняться на такие темы как «Приветствие», «Представление», «Погода», «Кулинария», «В гостинице» и др. На диске 20 уроков, каждый из которых включает 6 типовых фраз, 2-3 интересных ситуа�тивных диалога, слова и выражения, касающиеся данного урока, и страноведческий материал. Пособие предназначено для всех изучающих китайский язык, а особенно оно будет полезно тем, кто собирается посетить Китай.



Китайский язык в диалогах слушать на видеосервисе Wink.