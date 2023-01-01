Китайский секрет. Елена Данько (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Не секрет, что на протяжении нескольких столетий Китай был монополистом в производстве фарфоровых изделий и очень успешно экспортировал их в Европу, Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток. Неудивительно, что в течение этого времени европейцы предпринимали многочисленные попытки разгадать секрет китайского фарфора. Об увлекательных поисках секретных ингредиентов превращающих, казалось бы, обыкновенные изделия из керамики в удивительные произведения искусства, и рассказывает книга «Китайский секрет». Кроме этого, вас ждет захватывающий экскурс в историю Китая, ведь все, о чем рассказано в этой аудиокниге происходило на самом деле. Удивительным образом в одной книге объединились сразу несколько жанров: и исторический, и художественный, и научно-популярный. Что делает ее интересной для любой возрастной аудитории, не сомневаемся, что каждый найдет в ней что-то важное именно для себя.



Китайский секрет слушать на видеосервисе Wink.