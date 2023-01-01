Китайские сказки. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Китайский фольклор имеет долгую историю, он очень тесно связан с историей Китая, поэтому не удивительно, что помимо особого колорита и самобытности китайские сказки имеют еще несколько существенных отличий от сказок других народов мира. Во-первых, это действующие лица – в китайских сказках главными героями очень часто становятся животные, либо принимающие облик человека, либо просто бескорыстно служащие ему. Во-вторых, детальное описание жизни простого китайского народа, его повседневного быта, нравов и обычаев. И наконец, в отличие от сказаний других народов Востока, в китайских сказках, как и в литературе славянских народов, всегда побеждает добро и торжествует справедливость.



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