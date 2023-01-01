Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится. Иван Смирнягин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Иван расскажет про изобретенный им прибор, позволяющий прогнозировать обрушения на шахтах с помощью электромагнитного излучения.



Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится слушать на видеосервисе Wink.