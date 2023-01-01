Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится. Иван Смирнягин
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Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится. Иван Смирнягин

Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится. Иван Смирнягин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература12+

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Сюжет

Иван расскажет про изобретенный им прибор, позволяющий прогнозировать обрушения на шахтах с помощью электромагнитного излучения.

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