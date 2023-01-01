WinkАудиокнигиКирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится. Иван Смирнягин
Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится. Иван Смирнягин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература12+
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Сюжет
Иван расскажет про изобретенный им прибор, позволяющий прогнозировать обрушения на шахтах с помощью электромагнитного излучения.
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