Кинопробы. Шэрон Биали (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Узнайте, как проходить пробы и кастинги, посмотрите изнутри на работу кастинг-директора! Эта аудиокнига – авторитетное и практичное руководство для начинающих актеров. Выдающийся специалист по кастингу Шэрон Биали написала актуальную, отвечающую всем современным требованиям книгу. Сегодня лучшее время для актеров, спрос на них невероятно высок, и, возможно, кастинговые агентства ищут именно вас. Если вы хотите, чтобы ваше имя находилось в списках самых востребованных актеров, читайте мудрые и практичные советы Шэрон Биали. Ведь великая роль начинается с умения удачно показать себя на пробах, проявив свой потенциал и убедив режиссеров и продюсеров, что вы – именно тот актер, который им нужен.



Кинопробы слушать на видеосервисе Wink.