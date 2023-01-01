КИМ. Редьярд Джозеф Киплинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

‘Ким’ – один из самых популярных романов великого английского писателя, нобелевского лауреата, Редьярда Киплинга, неоднократно экранизировавшийся и получивший всемирное признание многих поколений читателей. Остросюжетный приключенческий роман о юноше Кимбол О’Хара по прозвищу Ким, рано повзрослевшем и самостоятельно зарабатывающем на жизнь случайными подработками и попрошайничеством. Кимбол растет, показывает себя способным юношей, как вдруг оказывается, что его давнишний друг-знакомец, который регулярно подкидывал ему денежную работенку, раскрывается и сообщает, что является английским агентом, и, что он вовлечен в большую игру по переделу сфер влияния на Ближнем и Среднем Востоке между Великобританией и Российской империей. Мало-помалу КИМ знакомится и с другими участниками Большой игры, получает от них рекомендации для соответствующего обучения, и сам становится выдающимся шпионом.



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