Киллер. Том Вуд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ранним утром в одном из переулков Парижа наемный убийца Виктор выполняет свою обычную работу – убивает 58-летнего латыша Андриса Озолса и забирает у него флешку. Когда Виктор возвращается в свою шикарную гостиницу на улице Фобур Сент-Оноре, ему приходится отстреливаться от банды других наемников. Дальнейшие покушения на его жизнь наталкивают на вопросы: кто хочет его смерти и что записано на флешке? Голливудом приобретены права на экранизацию. Режиссер – французский кинематографист Пьер Морель, оператор и постановщик сверхуспешных криминальных боевиков: «Заложница», «13-й район», «Американец», «Перевозчик», «Такси-4». Этот роман – первый в серии шести книг, запланированных к экранизации.



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