Кибербезопасность: правила игры. Как руководители и сотрудники влияют на культуру безопасности в компании. Эллисон Серра. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Представьте, что минуту назад кто-то неизвестный получил полный доступ к банковским счетам вашей компании. Или к личным данным сотрудников. Или к вашим ключевым коммерческим тайнам. Что делать?! И если этого еще не произошло, риск кибератаки все равно очень велик: достаточно, к примеру, поделиться конфиденциальными подробностями в ответе на письмо, которое якобы отправил ваш коллега… Уверены ли вы, что виртуальный разум вашей компании защищен надежно? Это зависит отнюдь не только от бдительности айтишников. Эллисон Серра объясняет, что должен понимать и делать для кибербезопасности каждый сотрудник компании — от директора до менеджера по персоналу. Ее инструкции просты, но очень эффективны. Минимум сложных технических подробностей, максимум здравого смысла!



Кибербезопасность: правила игры слушать на видеосервисе Wink.