Хюгге. Датский детский мир: мудрые советы родителям от психолога из самой счастливой страны. Еспер Юуль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как воспитывают детей в Дании, где живут самые счастливые люди? Неужели у датских родителей совсем нет проблем? Еспер Юуль, всемирно известный датский психолог, книги которого стали бестселлерами во многих странах мира, проповедует так называемый «расслабленный оптимизм». В своей книге «Хюгге. Датский детский мир», построенной в форме мудрых ответов на вопросы озабоченных родителей, он дает надежду: любая даже самая сложная проблема разрешима. А четыре главных понятия – справедливость, гармония, искренность и ответственность – лежат в основе любви и тепла в семье.



Хюгге слушать на видеосервисе Wink.