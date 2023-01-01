WinkАудиокнигиХюгге. Датский детский мир: мудрые советы родителям от психолога из самой счастливой страны. Еспер Юуль
Хюгге. Датский детский мир: мудрые советы родителям от психолога из самой счастливой страны. Еспер Юуль (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Психология253 мин12+
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Сюжет
Как воспитывают детей в Дании, где живут самые счастливые люди? Неужели у датских родителей совсем нет проблем? Еспер Юуль, всемирно известный датский психолог, книги которого стали бестселлерами во многих странах мира, проповедует так называемый «расслабленный оптимизм». В своей книге «Хюгге. Датский детский мир», построенной в форме мудрых ответов на вопросы озабоченных родителей, он дает надежду: любая даже самая сложная проблема разрешима. А четыре главных понятия – справедливость, гармония, искренность и ответственность – лежат в основе любви и тепла в семье.
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