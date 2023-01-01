Хватит обвинять себя! Как избавиться от чувства вины навсегда. Елена Тарарина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Чувство вины – это ловушка. Ловушка, в которую вы попадаете, когда поступаете не так, как должны были поступить, по мнению окружающих. Но кто загнал вас в нее: ОНИ или ВЫ САМИ? Часто мы слышим от родных: «мы столько для тебя сделали, а ты…», «я отдала тебе лучшие годы…» или «этого я от тебя не ожидала…» и зарываемся в самокопании и рефлексии. Манипуляция чувством вины очень распространенный и эффективный трюк. Но порой мы сами вешаем на себя этот груз и годами ощущаем дискомфорт, душевную боль, привлекаем в свою жизнь токсичные отношения и болезни. Чтобы это изменить, необходимо встретиться с внутренним негативом, прожить его и простить самого себя. Вспомнить, что обратная сторона вины – это свобода. Свобода быть счастливым и успешным. Свобода впустить в жизнь любовь к другим и к себе.



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