Хватит обвинять себя! Как избавиться от чувства вины навсегда. Елена Тарарина
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Хватит обвинять себя! Как избавиться от чувства вины навсегда. Елена Тарарина

Хватит обвинять себя! Как избавиться от чувства вины навсегда. Елена Тарарина (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология125 мин16+

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Сюжет

Чувство вины – это ловушка. Ловушка, в которую вы попадаете, когда поступаете не так, как должны были поступить, по мнению окружающих. Но кто загнал вас в нее: ОНИ или ВЫ САМИ? Часто мы слышим от родных: «мы столько для тебя сделали, а ты…», «я отдала тебе лучшие годы…» или «этого я от тебя не ожидала…» и зарываемся в самокопании и рефлексии. Манипуляция чувством вины очень распространенный и эффективный трюк. Но порой мы сами вешаем на себя этот груз и годами ощущаем дискомфорт, душевную боль, привлекаем в свою жизнь токсичные отношения и болезни. Чтобы это изменить, необходимо встретиться с внутренним негативом, прожить его и простить самого себя. Вспомнить, что обратная сторона вины – это свобода. Свобода быть счастливым и успешным. Свобода впустить в жизнь любовь к другим и к себе.

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