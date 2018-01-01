Хватит быть славным парнем! Проверенный способ добиться желаемого в любви, сексе и жизни. Роберт Гловер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Они решают чужие проблемы, опекают близких, помогают друзьям и обеспечивают родителей. День за днем они бегут от конфликтов и пытаются заслужить чужое одобрение. Американский психотерапевт Роберт Гловер называет таких мужчин «славными парнями». Славные парни убеждены: если они будут хорошими, щедрыми и заботливыми, то станут счастливы, любимы и довольны жизнью. Но действуя привычным образом, славные парни никогда не получают желаемого. Эта книга предлагает действенную программу исцеления от синдрома славного парня. Это не просто несколько интересных идей, которые можно попробовать и забыть. Книга представляет собой серьезный вызов всему, за что, по мнению славных парней, их любят и что позволяет им жить без проблем. Упражнения помогут славным парням понять себя, прислушаться к своим мечтам, взглянуть в глаза собственным страхам и освободиться от них. А значит – обрести уверенность в своих силах и внутреннюю целостность. © Storytel



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