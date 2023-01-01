Хватай Иловайского!. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Война войной, а свадьба по расписанию! Расступись, нечисть поганая, когда сам Илья Иловайский жениться едет! Вот только надо успеть найти пропавшего курьера с царским приказом. Спасти весь полк от превращения в чумчар. Взорвать деревенский сортир. Выдать кровососку бабку Фросю замуж за трeх же�нихов сразу. Вырвать из лап упырей младшую дочку губернатора. Выбить зубы потомку Дракуляр. Получить работу в светлом будущем. Послать их с этой работой. Победить всех! Выслушать вопль дяди-генерала: ‘Иловайский, мать твою-у-у!’ Да ещe раскрыть тайну Хозяйки Оборотного города…



Хватай Иловайского! слушать на видеосервисе Wink.