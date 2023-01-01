Художник зыбкого мира. Кадзуо Исигуро (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Выдающихся писателей много, выдающиеся романисты наперечет. Кадзуо Исигуро – из числа этих уникумов. «Художник зыбкого мира» – второй роман нобелевского лауреата по литературе и обладателя Букеровской премии. Главный герой – один из самых знаменитых живописцев довоенной Японии, тихо дожи�вающий свои дни и мечтающий лишь удачно выдать замуж дочку. Но в воспоминаниях он по-прежнему там – в веселых кварталах старого Токио, в зыбком, сумеречном мире приглушенных страстей, дискуссий о красоте и потаенных удовольствий.



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