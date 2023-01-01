Художества. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Домохозяйка Татьяна не заметила, как стала для членов семьи домработницей, с интересами которой никто не считается. Благодаря случайной встрече с галеристом Геннадием Сергеевичем, она занялась декорированием предметов интерьера, но муж Анатолий и дочь Вероника не приняли всерьез ее «художества». Анатолию не нравилось, что жена, как ему казалось, из-за своего хобби запустила дом и не справлялась с воспитанием дочери. Татьяна не стала бросать увлечение и пообещала мужу, что будет заниматься творчеством по выходным. Освоив технику декорирования, она показала свои работы Геннадию Сергеевичу. Оценив ее поделки, он предложил поучиться у художников, которые продают свои работы на вернисаже. Татьяна поехала, и, к своему удивлению, распродала все свои поделки. Однако дома муж устроил ей скандал за то, что она, по его мнению, опозорила семью: его деловой партнер видел, как она торговала на рынке своими художествами. Татьяне пришлось пообещать Анатолию, что больше такого не будет. Вскоре она получила от Геннадия Сергеевича заказ на декорирование предметов для гостиной. Ее дочь Вероника случайно увидела их вместе и заподозрила, что у мамы роман. Вскоре, Татьяна согласилась помочь Геннадию с выполнением срочного заказа для важного клиента. Ради этого она отказалась сопровождать мужа на юбилей делового партнера. В отместку Анатолий спрятал готовые работы жены и все ее инструменты, сорвав выполнение заказа. Поругавшись с мужем и дочерью, которая встала на сторону отца, Татьяна ушла из дома к подруге. Геннадий Сергеевич предложил ей работу в своем салоне. Вскоре Анатолий и Вероника поняли, что не имели права так унижать Татьяну, и попытались её уговорить вернуться домой. Когда Татьяна поняла, что муж и дочь признали за ней право на творчество и уважают ее выбор, она вернулась в семью.



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