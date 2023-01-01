Хрустальная мечта. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Несколько лет Вера Зайцева живет с Николаем Губановым в гражданском браке, и уже перестала верить в то, что Николай женится на ней. Вера любит Николая, и хочет стать его законной женой, воспитывать детей… Но Николай, будучи обеспеченным человеком, сомневается, нужен ли Вере он сам или только его деньги. Однажды в их дом приходит Олег – бывший актер и давний друг Николая. Олег должен сделать ремонт на кухне, но вместо этого он пытается соблазнить Веру и получает решительный отпор. А Вера узнает, что визит Олега был очередным «испытанием» Николая. Вера решает уйти из дома, но у Николая возникают серьезные проблемы в бизнесе, и Вера прощает любимого, и даже устраивается на работу в школу-интернат, чтобы хоть как-то помочь Николаю. Вернувшись с работы раньше времени, Вера застает Николая с красавицей-секретаршей Тамарой, и Николай заявляет, что на этой женщине он собирается жениться, а Веру прогоняет. Тогда же Вера узнает, что и проблемы в бизнесе были выдуманы Николаем. Вера тяжело переживает разрыв. Но вскоре в интернате встречает Олега, который устроился туда педагогом детской театральной студии, потому что ему по-настоящему понравилась Вера. Совместная работа сблизила Веру с Олегом. Теперь он все чаще провожал ее домой. Конечно, предыстория знакомства была явно не в его пользу. Но ведь бывает, что начало красивое, а итог печальный. А бывает и наоборот…



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