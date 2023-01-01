Хрононавигаторы. Сергей Снегов (книга, 2023) слушать онлайн

На далекой планете Гаруна идет война. Все из-за того, что она находится во власти двух звезд, распространяющих свое излучение и разные временные потоки на всех ее обитателей. Жители отчаянно бьются за единственную реальную ценность – время. Земляне, оказавшиеся на планете в поисках истоков цивилизации, пытаются примирить враждующие стороны и спасти несчастную планету от гибели.



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