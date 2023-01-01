Хроники забытого будущего. Книга 1. Шанс. Андрей Кардашов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

2076 год. Земля людям больше не принадлежит, а последнему оплоту свободы, городу-крепости Каренат, осталось от силы несколько часов. Но человечеству дан второй шанс. Погибший в последнем сражении воин оказывается в 2020-ом, в теле 17-летнего ничем не примечательного подростка, простого школьника. Казалось, задача невыполнима. Как Максим Дроздов, не способный найти общего языка даже с собственными одноклассниками, может предотвратить катастрофу? Вот только он уже – не Максим Дроздов, и при нем – опыт человечества за половину столетия. А еще он прошел войну, у него – совершенно иное мышление, и это – его главный козырь. Ему предстоит влиться в новое общество, понять его и сделать так, чтобы через 49 лет люди смогли выступить единым фронтом и победить врага. Это история о человеке, чуждом нашему времени, его привычкам, морали, ценностям. Это хроники забытого будущего… Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань.



Хроники забытого будущего слушать на видеосервисе Wink.