Хроники семи королевств. Начало конца. Ярослав Гивиевич Заболотников
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Хроники семи королевств. Начало конца. Ярослав Гивиевич Заболотников

Хроники семи королевств. Начало конца. Ярослав Гивиевич Заболотников (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фэнтези, Приключения18+

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Сюжет

Ярослав Заболотников – набирающий популярность писатель, работающий в жанре классического эпического фэнтези. Такое нынче встречается нечасто, ведь жанр требует подробнейшим образом прописывать большой мир, множество персонажей и делать историю и мир реальными и живыми для читателя. Автору представляемого цикла это удаётся на все сто. Цикл тёмного фэнтези «Хроники семи королевств» повествует о возрождении в мире магии, которая вытесняет власть грубой силы и населяет мир монстрами. В мрачном лесу, на дне глубокой пропасти, герой приступает к поискам древних сокровищ. Лучше бы он этого не делал, ведь четыре столетия назад мир был совсем другим, и не стоило бы его возвращать… Во второй книге цикла отважные путешественники ступают на земли горного королевства в поисках тайны исчезновения магии. Пик живой горы – место мрачное. В своих недрах гора хранит ужасные древние секреты. Как знать, не явится ли поиск истины роковой ошибкой? Может быть, стоило бы оставить тайну, занесённую пылью столетий, в вечном забвении? Слушайте продолжение истории в аудиокниге.

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