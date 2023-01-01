Хроники Древних Малефистериум. Самайнские игры. Эндрю Огнефф
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Хроники Древних Малефистериум. Самайнские игры. Эндрю Огнефф

Хроники Древних Малефистериум. Самайнские игры. Эндрю Огнефф (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Приключения, Детективы505 мин12+

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Сюжет

Влад прошел первое серьeзное испытание, и теперь он – ученик Академии Малефистериума. Начало обучения – это не только занятия в учебных классах, но и череда новых испытаний. Теперь Владу и другим ученикам предстоит пройти через Самайнские игры, которые славятся своим немилосердием к участникам. Однако опасность нависла не только над учениками, но и над всем Малефистериумом. Влад с друзьями оказываются в центре сражения за выживание мира магии.

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