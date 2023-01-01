Хроники антропоцена. Эссе о человекоцентричной планете. Джон Грин. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Каждый день мы покупаем что-то в онлайн-магазинах, а попутно оцениваем товар: той книжке присуждаем пять звезд, этому свитеру — четыре. А что, если попытаться оценить впечатления и события собственной жизни? Сколько звезд мы поставим закату, а сколько — зимней прогулке с любимым человеком? Сколько стоит печаль, а сколько — сюрприз? И так ли часто мы обращаем внимание на то, чему стоит по-настоящему удивиться?Знаменитый романист Джон Грин увлекся этой идеей и составил целую коллекцию впечатлений — веселых, забавных, но всегда неслучайных. И очень узнаваемых! Получилась книга не только о человеке, но и о целой эпохе, в которую мы сейчас живем и которой постоянно удивляемся, — об антропоцене.



Хроники антропоцена слушать на видеосервисе Wink.