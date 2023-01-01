Христос и Антихрист. Книга 2. Воскресшие боги. Леонардо да Винчи. Дмитрий Мережковский (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» – историософский роман Дмитрия Мережковского, второй в трилогии «Христос и Антихрист». Будучи идейно связан с первой и третьей книгами и развивающий идею автора о «движении истории как борьбы религии духа и религии плоти», роман обладает полной смысловой самостоятельностью и законченностью сюжета, в центре которого – жизнь итальянского гуманиста эпохи Возрождения Леонардо да Винчи (1452—1519). «Когда я начинал трилогию „Христос и Антихрист“, мне казалось, что существуют две правды: христианство – правда о небе, и язычество – правда о земле, и в будущем соединении этих двух правд – полнота религиозной истины. Но, кончая, я уже знал, что соединение Христа с Антихристом – кощунственная ложь; я знал, что обе правды – о небе и о земле – уже соединены во Христе Иисусе… Но теперь я также знаю, что мне надо было пройти эту ложь до конца, чтобы увидеть истину.» Дмитрий Сергеевич Мережковский



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