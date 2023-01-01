Христианские притчи. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Притчи – краткие иносказательные поучительные рассказы о непонятном, труднообъяснимом явлении – это мудрость многих поколений, неотъемлемая часть человеческой культуры. Это искусство слов попадать прямо в сердце. Притчи разных стран и народов отражают разные культурные и религиозные традиции, но всегда побуждает человека к размышлению, несут в себе доброту и любовь. Аудиокнига «ХРИСТИАНСКИЕ ПРИТЧИ» состоит из двух частей. В первую часть вошли библейские истории, среди которых известные ветхозаветные притчи о Соломоновом решении, о пире Валтасара и проданном первородстве, евангельские притчи о блудном сыне, о мытаре и фарисее, о добром семени и о плевелах. Вторая часть сборника содержит более поздние притчи, возникшие на протяжении двух тысяч лет существования христианства в дополнение к входящим в Библию, например, притча о кресте или притча о следах на песке.



Христианские притчи слушать на видеосервисе Wink.