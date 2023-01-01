Хрестоматия по литературе. 9 класс. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В хрестоматию вошли избранные произведения, рекомендованные для изучения в девятом классе общеобразовательной школы. Использование хрестоматии на уроках и дома поможет развить интерес учащихся к литературе. Грамотное и интонационно-правильное исполнение произведений профессиональными артистами позволит в полной мере ощутить красоту слова и не только ознакомиться с обязательной программой, но и получить удовольствие от процесса ее изучения. Содержание хрестоматии соответствует образовательному стандарту основного общего образования по литературе.



Хрестоматия по литературе слушать на видеосервисе Wink.