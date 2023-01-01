Хрестоматия по литературе. 8 класс. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В хрестоматию вошли произведения, рекомендованные для изучения в восьмом классе общеобразовательной школы. Использование хрестоматии на уроках и дома поможет развить интерес учащихся к литературе. Грамотное и интонационно-правильное исполнение произведений профессиональными артистами позволит в полной мере ощутить красоту слова и не только ознакомиться с обязательной программой, но и получить удовольствие от процесса ее изучения. Содержание хрестоматии соответствует образовательному стандарту основного общего образования по литературе. Исполняют артисты: Марк Гейхман, Мария Кашинская, Евгений Киндинов, Михаил Козаков, Александр Котов, Сергей Кутасов, Владимир Левашев, Дмитрий Писаренко, Александр Пономарев, Алексей Россошанский, Евгений Cтычкин, Михаил Ульянов.



Хрестоматия по литературе слушать на видеосервисе Wink.