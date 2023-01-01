Хрестоматия по литературе. 6 класс. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Детская литература521 мин12+
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Сюжет
В хрестоматию вошли произведения, рекомендованные для изучения в шестом классе общеобразовательной школы. Использование хрестоматии на уроках и дома поможет развить интерес учащихся к литературе. Грамотное и интонационно-правильное исполнение произведений профессиональными артистами по�зволит в полной мере ощутить красоту слова и не только ознакомиться с обязательной программой, но и получить удовольствие от процесса ее изучения. Содержание хрестоматии соответствует образовательному стандарту основного общего образования по литературе. Содержание:
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