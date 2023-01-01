Хрестоматия по литературе. 6 класс. Сборник
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Хрестоматия по литературе. 6 класс. Сборник

Хрестоматия по литературе. 6 класс. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Детская литература521 мин12+

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Сюжет

В хрестоматию вошли произведения, рекомендованные для изучения в шестом классе общеобразовательной школы. Использование хрестоматии на уроках и дома поможет развить интерес учащихся к литературе. Грамотное и интонационно-правильное исполнение произведений профессиональными артистами позволит в полной мере ощутить красоту слова и не только ознакомиться с обязательной программой, но и получить удовольствие от процесса ее изучения. Содержание хрестоматии соответствует образовательному стандарту основного общего образования по литературе. Содержание:

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