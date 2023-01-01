Хрестоматия по литературе. 5 класс. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В хрестоматию вошли произведения, рекомендованные для изучения в пятом классе общеобразовательной школы. Использование хрестоматии на уроках и дома поможет развить интерес учащихся к литературе. Грамотное и интонационно-правильное исполнение произведений профессиональными артистами позволит в полной мере ощутить красоту слова и не только ознакомиться с обязательной программой, но и получить удовольствие от процесса ее изучения. Содержание хрестоматии соответствует образовательному стандарту основного общего образования по литературе. Исполняют артисты: Л. Ахеджакова, Е. Африкантова, Е. Бабийчук, В. Бочкарев, Н. Варлей, С. Гармаш, В. Гафт, В. Голубцов, М. Горбачева, Р. Дедик, В. Дугин, Н. Караченцов, Е. Киндинов, М. Козаков, Е. Кочеткова, С. Курникова, Е. Кучук, В. Левашев, А. Леньков, Е. Миллиоти, Л. Нагорных, А. Назарова, С. Немоляева, С. Неудачин, Л. Одиянкова, С. Рост, С. Рыбалка, М. Ульянов, Е. Шестовская, Е. Шифрин.



Хрестоматия по литературе слушать на видеосервисе Wink.