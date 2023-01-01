Хрестоматия по литературе. 1-4 классы. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В хрестоматию вошли избранные произведения, рекомендованные для изучения в 1-4 классах общеобразовательной школы. Использование хрестоматии на уроках и дома поможет развить интерес учащихся к литературе. Грамотное и интонационно-правильное исполнение произведений профессиональными артистами позволит в полной мере ощутить красоту слова и не только ознакомиться с обязательной программой, но и получить удовольствие от процесса ее изучения. Содержание хрестоматии соответствует образовательному стандарту основного общего образования по литературе. Исполняют артисты: Ирина Муравьева, Валентин Гафт, Наталья Варлей, Михаил Козаков, Ирина Алферова, Михаил Ефремов, Мария Голубкина, Дмитрий Борисов, Лариса Брохман, Татьяна Веселкина, Наталья Войник, Марина Волкова, Зиновий Высоковский, Дмитрий Гончаров, Мария Горбачева, Руслана Дедик, Денис Драгунский, Наталья Зорькина, Мария Кашинская, Сергей Кашуцкий, Евгений Киндинов, Николай Конев, Екатерина Кочеткова, Полина Кутепова, Ксения Ларина, Владимир Левашев, Александр Леньков, Любовь Николаева, Николай Прилуцкий, Алексей Россошанский, Сергей Рост, Сергей Рыбалка, Елена Суворова, Сергей Юрский, Елена Яковлева.



Хрестоматия по литературе слушать на видеосервисе Wink.