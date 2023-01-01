Хранительница очага. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Надежда посвятила себя семье. Выйдя замуж, она ушла с работы и стала домашней хозяйкой. Это поначалу устраивало всех – и ее саму, и мужа Сергея, и дочь Ольгу. Но со временем муж стал меняться: он сделал карьеру и начал воспринимать свою жену, как существо второго сорта. Дочь тоже стала перенимать манеру поведения отца. Вскоре Надежда поняла, что стала для своих родных просто домашней прислугой. Сергей уже не относился к ней всерьёз, а однажды Надежда увидела у него на столе в кабинете женские духи, которые, по его словам, он собирался подарить своей аспирантке на день рождения. Надежде духов Сергей не дарил уже давно. Однажды Надежда случайно заметила на улице своего мужа в компании симпатичной молодой женщины. Сергей объяснил жене, что просто помогает новой сотруднице их кафедры, Наталье, купить какую-то мебель, поскольку та недавно перевелась в их институт из другого города. Надежда поняла, что Сергей совсем не рад этой случайной встрече и что-то скрывает от неё. На другой день Надежда встретила свою бывшую начальницу по парикмахерской – Валентину. Она рассказала Валентине о своих бедах и та пригласила её снова прийти работать к ней в салон красоты. Надежда объявила Сергею, что собирается пойти работать, но муж категорически заявил, что в этом нет никакой необходимости. Между супругами произошла ссора. Надежда всё же стала работать в салоне Валентины. Муж пришёл к ней и потребовал, чтобы Надежда бросила это занятие. Та отказалась. Ольга неожиданно поддержала мать. Сергей пригласил к ним в дом на обед Наталью. Надежде он пояснил, что сделал это только ради того, чтобы она не думала, что у него с Натальей что-то есть. Надежда не поверила мужу – от Натальи пахло именно теми духами, которые Надежда видела у Сергея. Надежда ушла из дома и стала жить у Валентины, которая сама предложила ей одну из комнат в своей квартире. Сергей пришёл к ней на работу и признался, что у него, действительно, был роман с Натальей, но всё уже закончилось. Он сказал, что любит жену и просит её вернуться. Надежда обещала подумать.



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