Храм гордыни. Принцесса. Вечные формы и другие рассказы. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Двадцать четвертый том «Полного собрания сочинений» выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя три знаменитых сборника рассказов «Храм гордыни», «Принцесса» и «Вечные формы». Такие шедевры рассказа как «Тень и блеск», «Записано в приюте для слабоумных», «Как аргонавты в старину», «Пережиток третичной эпохи» любимы многими поколениями читателей во всем мире. – Лоцманская зона тянется на протяжении шестидесяти миль вниз по течению реки. «А как лихорадка?» – спросил я у лоцмана, который рано утром явился к нам на пароход.– «Видите эту гамбургскую лодку,– сказал он, указывая на довольно большое судно, стоящее на якоре. – Капитан и четырнадцать матросов уже умерли, а повар и двое матросов умирают. Они последние, больше там никого нет». Джек Лондон «Золотой самородок» Содержание: Храм гордыни (The House of Pride). Рассказы. 1. Храм гордыни. 2. Кулау-прокаженный. 3. Прощай Джек. 4. Алоха оэ. 5. Чун-а-чун. 6. Шериф коны. Принцесса (The Red One). Рассказы. 1. Принцесса. 2. Красное Божество. 3. Как аргонавты в старину. 4. Золотой самородок. Вечные формы и другие рассказы. (Stories). 1. Вечные Формы. 2. Записано в приюте для слабоумных. 3. Тень и блеск. 4. Пережиток третичной эпохи.



