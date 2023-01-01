Хозяйка Горячих ключей. Марьяна Брай (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Светлана всегда жила по чести и совести, по труду и любви. Выйдя на пенсию, оставшись совсем одна, ни за что бы не поверила, что проснется все в том же 2023 году, в том же городе, да вот не в том. История как-то исказилась. Или Бог решил, что дополнительная ветка жизни может пригодиться, и перекинул ее на эту самую ветку, где мир живет, как в 19 веке. Россия выглядит не так, как мы уже привыкли, да и о революции не было речи. И да, страной правит Царь! А батюшка девушки, в теле которой она оказалась, заложил всё, чтобы проложить железную дорогу до тмутаракани под названием «Пятигорье».



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