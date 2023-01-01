Хозяйка Дара-4. Прощай, хомут Ломовой Лошади!. Лиана Димитрошкина,Ирина Кущенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В легкой и художественной форме на наглядном примере двух героинь-противоположностей вы познакомитесь с разными гранями Баланса и узнаете, где находится золотая середина между усталой Ломовой лошадью и надменной Королевой. Обязательно ли тянуть лямку до конца своих дней и действительно ли тут ничего нельзя изменить? Что делать, если вы всегда все тянете на себе, а окружающие этим пользуются и не ценят? Так ли уж счастлива холодная и надменная Королева? Что творится у неe внутри и счастлива ли она? Как обрести счастье и теплоту внутри, начать дарить окружающим любовь и заботу? Прочувствуйте, кто из героинь вам ближе, и узнайте, как сбросить хомут Ломовой лошади или растопить ледяное сердце надменной Королевы.



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