Хозяйка Дара-2. Хорошая девочка Милена. Лиана Димитрошкина,Ирина Кущенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Милена постоянно наступала на одни и те же грабли. Она так старалась быть хорошей для любимого и подруг, но они почему-то не спешили отплатить ей той же монетой. Но однажды она поняла, что пора прекращать быть удобной для всех. В легкой художественной форме, с включением терапевтических практик Лианы Димитрошкиной книга расскажет вам: – как стать по-настоящему интересной и нужной для окружающих – какие типовые ошибки совершают Хорошие девочки и почему они не чувствуют себя счастливыми – как на самом деле к таким девушкам и женщинам относятся любимый мужчина, дети, друзья и коллеги – так ли уж страшно перестать быть Хорошей Девочкой и начать быть собой, настоящей. Книга художественная, но при этом вполне терапевтическая!



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