Хозяйка аптечной лавки. Юлия Ханевская (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

«Хозяйка аптечной лавки» – роман Юлии Ханевской, жанр любовное фэнтези, попаданцы в другие миры, бытовое фэнтези, юмористическое фэнтези. Я не просто умерла и попала в другой мир. Я оказалась в этом мире ведьмой! У которой из имущества лишь старый домик на краю леса, да кот сомнительной репутации. Ни денег, ни связей, ни знаний о новом месте жительства. Зато огромная вероятность заработать воз проблем на свою голову. Ведь мое появление привлекло внимание одного очень влиятельного дракона. И он знает обо мне гораздо больше, чем я сама…



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