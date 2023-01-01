Хозяин тишины. Влада Ольховская
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Хозяин тишины. Влада Ольховская

Хозяин тишины. Влада Ольховская (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Любовные романы, Ужасы и мистика653 мин16+

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Сюжет

Ави стала единственной, кто сумел поладить с Полковником – капризным одиноким стариком, отпугнувшим не одну сиделку. За это она получила неожиданную награду: Полковник помог ей устроиться управляющей в необычный дом. Здесь живет человек, которого одни считают монстром, другие – гением, третьи – существом из иного мира. Ави предстоит работать его ассистенткой, ведь хозяин дома ничего не видит, и кто-то должен стать его глазами. Новая работа – это не только возможность наладить жизнь после жестокого предательства самых близких людей. Это, с одной стороны, серьезные испытания, встреча с избалованными жизнью мажорами, преступниками и сумасшедшими. А с другой – возможность поверить в чудеса и вернуть себе мечты, которые совсем недавно казались безнадежно разбитыми.

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