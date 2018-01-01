Хозяин гиблого места. Елена Обухова,Наталья Тимошенко (книга, 2020) слушать онлайн

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Студия «МедиаКнига» представляет четвертую аудиокнигу «Хозяин гиблого места» популярной серии Лены Обуховой и Натальи Тимошенко «Нормальное аномальное». На этот раз судьба приводит Войтеха Дворжака и его команду исследователей-любителей в Астраханскую область, на берег реки Бузан. Год назад сюда отправились на пикник и бесследно исчезли четверо молодых людей. И только теперь одному из них удалось вернуться, но он не помнит, ни как его зовут, ни где он провел все это время, ни куда делись остальные. Искатели приключений отправляются тем же путем, которым год назад шли пропавшие ребята. Перед ними – множество вопросов, а дать им подсказку сможет лишь местная потомственная колдунья, если она действительно та, за кого себя выдает. Книга прочитана популярной киноактрисой (Ольгой Головановой – дочерью актрисы Марии Виноградовой и актера Сергея Голованова) и также известной актрисой дубляжа, на чьем счету дублирование в более, чем 600 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Трансформеры: Последний рыцарь (2017)», «Обитель зла: Вендетта (2017)», «Чужой: Завет (2017)», «Твин Пикс (сериал, 2017 – …)», «Мой маленький пони: Девочки из Эквестрии – Легенды вечнозеленого леса (2016)», и многих других. ©



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