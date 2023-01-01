Хозяин Амура. Дмитрий Хван
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Хозяин Амура. Дмитрий Хван

Хозяин Амура. Дмитрий Хван (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фантастика1507 мин16+

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О книге

Все глубже проникает в окружающий мир держава, основанная нашими современниками в глубине Сибири XVII века. Все труднее приходится и ее руководителям, и рядовым гражданам. С каждым годом все больше вызовов выпадает на долю ангарцев. Жизнь человека – это всего лишь мгновение в существовании цивилизации, но за этот короткий срок Соколову и его товарищам необходимо оставить потомкам тот задел, который поможет им выжить в будущем. В Европе все еще продолжает бушевать Тридцатилетняя война, но ход ее уже не тот. В Московской Руси вновь назревает смута и кровавая борьба за власть – претенденты на трон готовятся к схватке. Ангарцы, не особенно того желая, вновь попадают в историю – укрывают у себя спасающихся людей проигравшей стороны конфликта. Не накликают ли они этим поступком на себя беды?..

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Жанр
Фантастика
Время
1507 мин / 25:07

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